Fiumicino, la cittadinanza si mobilita per ripulire le Terme di Matidia

Parte domani, domenica 27 gennaio, l’iniziativa che vede i cittadini di Fiumicino coinvolti in prima persona nella valorizzazione del patrimonio culturale urbano. Armati di guanti, secchi e rastrelli, i partecipanti riporteranno alla luce i resti delle antiche Terme di Matidia, da tempo sovrastate da rovi e da una fitta vegetazione che le rende non più facilmente visibili. Si tratta della prima di quattro giornate dedicate alla pulizia delle terme, all'Isola Sacra. L’appuntamento per l'iniziativa, promossa dall’associazione LaboraStoria, è alle 10.30, in via Rombon.

"Giornata all'insegna delle cittadinanza attiva"

"Muniti di guanti, sacchi e rastrelli - spiegano i promotori - abbiamo lanciato una pulizia manuale dell'area circostante le Terme di Matidia, insieme a una guida abilitata che ce ne spiegherà la storia. Passeremo tutti insieme qualche ora all'insegna della cittadinanza attiva e consapevole e della cultura con lo scopo di sensibilizzare cittadinanza, istituzioni ed organismi coinvolti circa l'importanza della tutela e della valorizzazione delle antiche terme".

Il complesso archeologico

Sorgono all'Isola Sacra, in prossimità dell'antica Fossa Traiana, corrispondente all’attuale canale di Fiumicino: sono i resti di un antico complesso termale risalente al II secolo d.C. . La loro scoperta è avvenuta nel corso di una campagna di scavo, nei primi anni Settanta, in seguito ai rinvenimenti di alcune strutture murarie durante lo svolgimento di lavori edilizi. Dati epigrafici attribuiscono l'edificazione delle Terme a Matidia (68-119 d.C.), nipote di Traiano e suocera di Adriano.