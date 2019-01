Topi morti dentro un cinema del centro di Roma. Tre roditori sono stati trovati all’interno di una sala di un famoso cinema molto frequentato della Capitale. Dentro la sala c’erano circa 700 ragazzi di diverse scuole romane che stavano assistendo alla proiezione di un film legato alle iniziative per la Giornata della memoria. A dare l'allarme sono stati gli accompagnatori degli studenti che hanno allertato gli agenti della polizia locale. Sul posto sono intervenuti gli agenti del I Gruppo ‘Ex Trevi’ della Polizia Locale Roma Capitale. In seguito al ritrovamento l’Asl di zona ha emesso il provvedimento di chiusura e sospensione dell'attività.

Il duro attacco del Codacons

Sulla vicenda si è espresso anche il Codacons: "Sembra proprio non esserci fine al peggio, e ogni giorno Roma ci regala nuovi vergognosi episodi di degrado".

E ancora: "Oramai a Roma i topi non frequentano più solo i cassonetti dell'immondizia, ma invadono locali pubblici come i cinema, a dimostrazione del fatto che la situazione in città sta degenerando - spiega il presidente Carlo Rienzi -. Il proliferare dei ratti è direttamente connesso alla problematica dei rifiuti, con la spazzatura che non viene raccolta e rimane in strada, attirando intere colonie di topi. Ci chiediamo quali provvedimenti intenda adottare l'amministrazione per salvaguardare la salute dei cittadini, considerato che la massiccia presenza di ratti costituisce veicolo di malattie e determina il pericolo di vere e proprie epidemie", conclude Rienzi.



Data ultima modifica 24 gennaio 2019 ore 14:51