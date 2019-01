Rifiuti, Ama: "Nessuna fabbrica dei materiali al Salario

"Le linee guida del nuovo Piano Industriale di Ama non prevedono una fabbrica dei materiali nel sito aziendale del Salario", come ha comunicato Ama, la municipalizzata dei rifiuti di Roma. Poi: "L'azienda, come già annunciato, per il prossimo quinquennio delinea un deciso cambio di rotta con il programma di conversione della tecnologia obsoleta dei Tmb a un'impiantistica ambientalmente sostenibile e moderna. Dalla logica dello 'smaltimento' si passa, dunque, a quella della 'valorizzazione delle risorse' per rendere la città di Roma player dell'economia circolare. L'ubicazione dell'intero asset impiantistico prefigurato dal Cda aziendale sarà definita d'intesa con le istituzioni competenti e con il coinvolgimento dei territori".