Roma, trovati 140 chili di droga in un box: arrestato 39enne

Ben 140 chili di hashish sono stati trovati dagli agenti di polizia in un box nel quartiere Alessandrino, alla periferia di Roma. Gli agenti del commissariato Casilino hanno monitorato per mesi gli spostamenti di un 39enne romano, ma per la buona riuscita dell'operazione è stato fondamentale il contributo di Condor, cane poliziotto dell'unità cinofila della Questura di Roma, che ha rintracciato l'esatta posizione del deposito di droga. All'interno del garage, i poliziotti hanno trovato 140 kg di hashish, suddivisi in 1800 panetti circa, 75 scatole di anabolizzanti 775 euro in contanti e materiale per il confezionamento della droga. Gli agenti hanno arrestato il 39enne, affittuario del box, con l'accusa di detenzione e spaccio di droga.