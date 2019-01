Roma, allo studio in Campidoglio benefit per chi va in bicicletta

Il Campidoglio sta valutando la possibilità di introdurre incentivi, anche economici, per chi a Roma sceglie di spostarsi in bicicletta. Questo tipo di mobilità, ecosostenibile ed economica, si sta diffondendo in città: il Comune punta ad incentivare gli amanti delle due ruote con la realizzazione di piste ciclabili e l’installazione di rastrelliere. Ma non solo: il presidente della commissione Trasporti, Enrico Stefano, (M5S), punta ad introdurre veri e propri benefit.

I benefit



"Vogliamo valutare cosa poter offrire in cambio - spiega Stefano -, se una remunerazione economica, biglietti del teatro, dei musei civici o, come io sarei propenso a fare per incentivare anche l'intermodalità, biglietti per il trasporto pubblico. Inizieremo anche a quantificare di quante risorse avremmo bisogno. Il sistema di incentivi potrebbe partire all'inizio del prossimo anno", conclude Stefano, che già per oggi, mercoledì 23 gennaio, ha in programma un incontro con una start-up specializzata nel conteggio dei chilometri fatti in bicicletta.