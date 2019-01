Senza patente fugge all'alt dei carabinieri, arrestato 23enne a Roma

Un ragazzo di 23 anni a Roma è fuggito all’alt dei carabinieri ed è stato arrestato dopo un breve inseguimento. È accusato di resistenza a pubblico ufficiale ed è stato denunciato a piede libero per guida senza patente, poiché non l’ha mai conseguita.

È scappato perché era senza patente

Mentre stava guidando un’auto noleggiata tramite car sharing con le credenziali della madre, il giovane si è imbattuto in zona Ostiense in un posto di controllo dei carabinieri del Nucleo Radiomobile. Per paura di essere scoperto senza patente non si è fermato all’alt e ha provato a scappare. Dopo un breve inseguimento è stato raggiunto e costretto a terminare la fuga. In seguito all'arresto è stato accompagnato in caserma e trattenuto a disposizione dell'autorità giudiziaria, in attesa del rito direttissimo.