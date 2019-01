Roma, con metro metallico ruba offerte in tre chiese: arrestato

Con un metro metallico alla cui estremità aveva applicato del nastro adesivo, ha rubato le offerte dei fedeli in tre chiese di Roma. Scoperto dai carabinieri, un cittadino russo, di 27 anni e senza fissa dimora, nella mattinata di ieri è stato arrestato con l’accusa di furto aggravato. L'uomo è stato portato in caserma e trattenuto, a disposizione dell'Autorità Giudiziaria. Oggi sarà processato con il rito direttissimo.

Seguito dai carabinieri

I carabinieri della stazione Trionfale hanno notato il 27enne entrare e uscire da alcune chiese della zona di viale Mazzini e hanno deciso di seguirne i movimenti. Lo hanno sorpreso nella chiesa di San Bibbiana, in via Giolitti, mentre con una penna a led e con il suo arnese tentava di impossessarsi delle offerte contenute negli offertori, cercando di far attaccare il denaro, sia banconote che monetine, al metro. Nelle tasche i carabinieri hanno trovato e sequestrato circa 140 euro in contanti, per la maggior parte in monete di vario taglio, ma anche alcune banconote da 5 e 10 euro. Tutto il denaro è stato sequestrato e trattenuto in attesa di essere versato nel libretto postale infruttifero del Tribunale di Roma. Gli uomini dell'Arma hanno accertato che il ladro aveva già rubato all'interno della Basilica del Sacro Cuore di Cristo Re e nella vicina parrocchia di Santa Maria Regina Apostolorum di via Ferrari.