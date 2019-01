Roma, auto contro guardrail: 2 giovani morti, un'altra ragazza ferita

Incidente mortale nella notte tra il 20 e il 21 gennaio, in via del Mare, tra Ostia lido e Ostia Antica, in direzione Roma. Due giovani sono morti, mentre un'altra ragazza è rimasta ferita.

La dinamica dell'incidente

Le vittime sono una 22enne, deceduta sul colpo, e un ragazzo di 29 anni, morto in ospedale. La giovane ferita, 21 anni, è stata trasportata in ospedale in codice giallo. L'auto si sarebbe schiantata contro il guardrail, scaraventando i tre giovani fuori dalla vettura.

In corso le indagini per stabilire le cause

Sono intervenuti sul posto per i rilievi gli agenti della polizia locale del Gruppo Tintoretto. Sono in corso gli accertamenti per chiarire le cause dell'incidente: tra le ipotesi al vaglio ci sono l'alta velocità e l'asfalto bagnato per la pioggia.

Data ultima modifica 21 gennaio 2019 ore 10:36