La situazione meteo in città

A Roma cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge per l'intera giornata, sono previsti 21mm di pioggia. La temperatura massima registrata sarà di 9°C, la minima di 6°C, lo zero termico si attesterà a 1350m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nordest, al pomeriggio deboli e proverranno da Nord-Nordest. Nessuna allerta meteo presente.

La situazione nel resto del Lazio

Nubi diffuse con precipitazioni sparse al mattino su alto Lazio, Umbria e bassa Toscana; nel corso del pomeriggio nuovi fenomeni raggiungono le coste laziali, in estensione anche a parte dell'Umbria e alla Maremma. Dopo una breve pausa serale, torna a piovere la notte su Lazio, bassa Toscana e Umbria occidentale. Limite della neve oltre i 900/1200m sul Lazio, in calo fino a 400m la notte sulla Toscana. Temperature in aumento nei minimi su coste e adiacenti, in lieve calo nei massimi. Venti fino a moderati di grecale salvo sul medio basso Lazio dove saranno prima da SE poi Orientali; deboli in genere meridionali in quota. Mari mossi.

La situazione meteo a Frosinone

A Frosinone cieli molto nuvolosi o coperti per tutto l'arco della giornata, con deboli piogge dal pomeriggio, sono previsti 9mm di pioggia. La temperatura massima registrata sarà di 6°C, la minima di 3°C, lo zero termico si attesterà a 1350m. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da direzione variabile, al pomeriggio assenti o deboli e proverranno da Est. Nessuna allerta meteo presente.

La situazione meteo a Rieti

A Rieti cieli molto nuvolosi o coperti per tutto l'arco della giornata, con deboli piogge dal pomeriggio, sono previsti 12mm di pioggia. La temperatura massima registrata sarà di 7°C, la minima di 4°C, lo zero termico si attesterà a 1300m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Est-Nordest, al pomeriggio assenti o deboli e proverranno da Est. Nessuna allerta meteo presente.

La qualità dell’aria in Lazio

La qualità dell’aria per la giornata di oggi è bassa, con un una media giornaliera di particolato sospeso pari a 33,4 µg/m³.