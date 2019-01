Roma, tre cassonetti e un'auto in fiamme: ipotesi dolo

Incendi nella notte a Roma. Tre cassonetti e un'auto sono andati in fiamme: i cassonetti si trovavano in via del Grano, nel quartiere Alessandrino. Sul posto i vigili del fuoco e i carabinieri, che ipotizzano il gesto doloso. L'auto, invece, era parcheggiata in Viale Pasteur all'Eur. Anche in questo caso si ipotizza il dolo. All'arrivo dei pompieri e dei militari, la vettura aveva un vetro rotto ed era avvolta dalle fiamme.