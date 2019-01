La situazione meteo in città

A Roma nubi in progressivo aumento con deboli piogge dal pomeriggio, sono previsti 9mm di pioggia. La temperatura massima registrata sarà di 12°C, la minima di 6°C, lo zero termico si attesterà a 1350m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Est, al pomeriggio deboli e proverranno da Sudest. Nessuna allerta meteo presente.

La situazione nel resto del Lazio

Al mattino cieli poco o parzialmente nuvolosi. Nel corso del giorno nuvolosità in rapido aumento con piogge in risalti dal Lazio verso l'Umbria e la Toscana sud-orientale. La neve cadrà in Appennino a partire dai 1300m, con quota in calo fino a 1000-1100 a fine giornata. Temperature in calo nei valori minimi e in quota. Venti fino a moderati di Grecale, di Scirocco in prossimità delle coste laziali, da SO in quota. Mari mossi.

La situazione meteo a Viterbo

A Viterbo cieli molto nuvolosi o coperti per tutto l'arco della giornata, con deboli piogge dal pomeriggio, sono previsti 12mm di pioggia. La temperatura massima registrata sarà di 8°C, la minima di 4°C, lo zero termico si attesterà a 1300m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Est-Sudest, al pomeriggio deboli e proverranno da Sudest. Nessuna allerta meteo presente.

La situazione meteo a Latina

A Latina nubi in progressivo aumento con deboli piogge dal pomeriggio, sono previsti 12mm di pioggia. La temperatura massima registrata sarà di 11°C, la minima di 7°C, lo zero termico si attesterà a 1400m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Est, al pomeriggio moderati e proverranno da Est-Sudest. Mare mosso. Nessuna allerta meteo presente.

La qualità dell’aria in Lazio

La qualità dell’aria per la giornata di oggi è scadente, con un una media giornaliera di particolato sospeso pari a 44 µg/m³.