Meteo a Roma: le previsioni del weekend

La situazione meteo in città

A Roma cieli molto nuvolosi o coperti per tutto l'arco della giornata, con deboli piogge dal pomeriggio, sono previsti 6mm di pioggia. Durante la giornata, la temperatura massima registrata sarà di 11°C, la minima di 5°C, lo zero termico si attesterà a 1450m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Sudest, al pomeriggio deboli e proverranno da Sud. Nessuna allerta meteo presente. Domenica nubi in progressivo aumento con deboli piogge dal pomeriggio, sono previsti 9mm di pioggia.

La situazione nel resto del Lazio

Nuvolosità variabile su Toscana, Umbria e Lazio, qui con maggiori addensamenti associati anche a deboli precipitazioni più probabili lungo le coste centromeridionali. Schiarite più importanti potranno aversi lungo le coste toscane, specie centrosettentrionali. Temperature in lieve calo sia nei minimi che nei massimi. Venti deboli da ENE, in prevalenza tra S e OSO sulle coste e mari laziali; deboli da ONO in quota in generale rotazione a OSO entro sera. Mari mossi, poco mossi su coste maremmane ma con moto ondoso in generale attenuazione.

La situazione meteo a Viterbo

A Viterbo cieli in prevalenza parzialmente nuvolosi, con nubiin aumento dal pomeriggio fino a cieli molto nuvolosi o coperti, non sono previste piogge. La temperatura massima registrata sarà di 8°C, la minima di 3°C, lo zero termico si attesterà a 1450m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Est-Sudest, al pomeriggio deboli e proverranno da Sudest. Nessuna allerta meteo presente. Domenica cieli molto nuvolosi o coperti per tutto l'arco della giornata, con deboli piogge dal pomeriggio, sono previsti 12mm di pioggia.

La situazione meteo a Latina

A Latina cieli molto nuvolosi o coperti con piogge e rovesci anche temporaleschi, in assorbimento dalla sera, sono previsti 14mm di pioggia. La temperatura massima registrata sarà di 11°C, la minima di 6°C, lo zero termico si attesterà a 1500m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Est-Sudest, al pomeriggio deboli e proverranno da Sud-Sudest. Mare mosso. Nessuna allerta meteo presente. Domenica nubi in progressivo aumento con deboli piogge dal pomeriggio, sono previsti 12mm di pioggia.

La qualità dell’aria nel Lazio

La qualità dell’aria per la giornata di oggi è bassa, con un una media giornaliera di particolato sospeso pari a 32,6 µg/m³.