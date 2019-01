A Latina la polizia ha sgominato un'organizzazione criminale dedita allo sfruttamento del lavoro e al caporalato ai danni di centinaia di stranieri impiegati in lavori agricoli in "condizioni disumane". Sono state arrestate sei persone (due donne), tra le quali un sindacalista e un ispettore del lavoro. Inoltre, ci sono 50 indagati, tra cui imprenditori agricoli, commercialisti, funzionari ed esponenti del mondo sindacale.

Gli arrestati

Le persone arrestate reclutavano e sfruttavano stranieri centrafricani e rumeni, tramite una società cooperativa con sede a Sezze, in provincia di Latina. Gli stranieri venivano trasportati nei campi a bordo di pulmini sovraffollati ed erano costretti ad affrontare una giornata lavorativa di almeno 12 ore a fronte di una retribuzione inferiore alla metà rispetto a quella prevista dal contratto collettivo nazionale di lavoro del settore.

L'indagine della polizia

L'indagine ha avuto inizio alla fine del 2017 nell'ambito dell'operazione denominata "Freedom", finalizzata al contrasto del fenomeno del caporalato e dello sfruttamento del lavoro. Questi controlli hanno permesso di rilevare la presenza in alcune zone della città, nelle primissime ore della mattinata, di folti gruppi di stranieri in attesa di pulmini per essere trasportati nei campi. Le indagini hanno portato al sequestro di cinque abitazioni, tre depositi, tre appezzamenti di terreno, nove autovetture, 36 tra furgoni e camion, una società cooperativa, quattro quote societarie e numerosi rapporti bancari, per un valore complessivo di circa 4 milioni di euro.

Zingaretti: "Grazie a Polizia, nessuna tolleranza"

"Grazie a Polizia di Stato per questa importante vittoria. Abbiamo appena presentato con il Prefetto di Latina un protocollo con le parti sociali: nessuna tolleranza per il caporalato e per lo sfruttamento del lavoro", lo scrive su Twitter il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti.

