Roma, sul bus senza biglietto aggredisce un verificatore dell’Atac

Ha sorpreso un passeggero senza biglietto ed è stato aggredito. È successo a Roma a un verificatore dell’Atac sulla linea 3. Secondo quanto ricostruito dall’azienda del trasporto pubblico della Capitale, il dipendente e il passeggero erano scesi alla fermata per compilare il verbale di sanzione quando l'aggressore ha colpito e spintonato il controllore, ferendolo all'orecchio. Poi si è dato alla fuga. Atac ha immediatamente allertato le forze dell’ordine che sono intervenute mentre il verificatore è andato in ospedale per controlli.

Nel 2018 diminuite le aggressioni

Atac, in una nota, ha espresso "solidarietà" al lavoratore aggredito e ricordato di "essere molto impegnata per garantire la sicurezza ai propri dipendenti sia rafforzando la collaborazione con le forze dell'ordine, sia intervenendo, nell'ambito delle proprie possibilità e competenze, per aumentare gli strumenti a tutela del personale". Secondo i dati forniti dall’azienda, nel 2018 le aggressioni, sia fisiche che verbali, sono diminuite del 21% rispetto al 2017. Le aggressioni fisiche, in particolare, sono diminuite del 39%. Atac "giudica inaccettabili tali eventi e auspica che i cittadini - conclude la nota - abbiano rispetto dei lavoratori che ogni giorno, con professionalità e dedizione, garantiscono il servizio di trasporto a milioni di cittadini".