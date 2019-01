Roma, monete della fontana di Trevi: Caritas ringrazia Virginia Raggi

"Ringrazio il Comune di Roma per la fiducia che da 18 anni dimostra per la Caritas diocesana e per i fondi con cui abbiamo realizzato questa realtà e ben altre cose". Con queste parole il direttore della Caritas di Roma, don Benoni Ambarus, al termine della presentazione del rapporto povertà a Roma, ha espresso riconoscenza dopo l’annuncio della sindaca Virginia Raggi che ieri, lunedì 14 gennaio, ha dichiarato che le monete gettate nella fontana di Trevi resteranno alla Caritas. Si tratta di un 'tesoretto' del valore stimato di circa un milione di euro l'anno.

La telefonata con la sindaca

"Questi soldi per noi sono un dono e non una pretesa", ha aggiunto don Ambarus, che ha riferito di una telefonata "cordiale" avuta questa mattina con la sindaca. Don Ambarus e la sindaca Raggi finora non avevano avuto contatti riguardo il caso del trasferimento dei fondi provenienti dalla fontana di Trevi. Durante il colloquio telefonico di stamane, ha riferito il direttore della Caritas diocesana, la prima cittadina di Roma gli ha promesso un incontro, da tenersi a breve, in cui verranno discussi tutti i dettagli, anche quelli relativi alla possibilità di trasferire alla Caritas anche i fondi derivanti dalle monetine contenute in altre fontane di Roma.