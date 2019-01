La situazione meteo in città

A Roma giornata soleggiata, salvo velature in transito dalla sera, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 13°C, la minima di 2°C, lo zero termico si attesterà a 1700m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nordest, al pomeriggio assenti o deboli e proverranno da direzione variabile.

La situazione nel resto del Lazio

Secche correnti settentrionali in un regime di alta pressione garantiscono una splendida giornata di sole sulle regioni centrali tirreniche, con cieli sereni e tersi. Dalla sera qualche addensamento sui bassi settori laziali con nubi che nella notte si estendono anche all'Umbria. Temperature in generale calo nei minimi e nei massimi con gelate diffuse al mattino su zone interne. Venti deboli o moderati da NE al mattino in cessazione con graduale intensificazione dello Scirocco sui mari dal pomeriggio; moderati da NNO in quota in cessazione dalla sera. Mari poco mossi sotto costa dal pomeriggio, mossi al largo.

La situazione meteo a Viterbo

A Viterbo bel tempo con sole splendente per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 10°C, la minima di 1°C, lo zero termico si attesterà a 1700m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nordest, al pomeriggio assenti o deboli e proverranno da direzione variabile.

La situazione meteo a Latina

A Latina giornata soleggiata, salvo velature in transito dalla sera, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 13°C, la minima di 3°C, lo zero termico si attesterà a 1600m. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da Nord-Nordest, al pomeriggio deboli e proverranno da Sud. Mare mosso.

La qualità dell’aria in Lazio

La qualità dell’aria per la giornata di oggi è buona, con un una media giornaliera di particolato sospeso pari a 8,4 µg/m³.