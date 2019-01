Fiumicino, precipita da 30 metri: morto operaio

Un uomo di 47 anni è morto dopo essere precipitato da un’altezza di 30 metri in un incidente sul lavoro. La vittima stava verniciando un palo della luce situato in via dei Collettori a Maccarese, piccolo borgo dei comuni di Fiumicino e Roma. L’uomo era originario di Napoli e stava effettuando il lavoro di riverniciatura per conto di una ditta subappaltatrice della provincia di Napoli. Sul posto è intervenuto il personale del 118, che ha potuto solo constatare il decesso, e la polizia, che indaga sulla vicenda.

Il cordoglio del sindaco di Fiumicino

Il sindaco di Fiumicino, Esterino Montino, ha espresso cordoglio per la tragedia: "Esprimo le mie più sincere condoglianze alla famiglia e agli amici dell’operaio morto questa mattina in via dei Collettori, a causa di un tragico incidente sul lavoro - dichiara Montino -. Nessuno dovrebbe mai morire perché sta facendo il suo lavoro. In attesa dei risultati delle indagini della polizia, mando un forte abbraccio a nome di tutta l’Amministrazione", conclude il sindaco.