Roma, molestava turiste ospiti negli ostelli: arrestato 31enne

Un 31enne italiano è stato arrestato dai carabinieri della stazione Macao e dai poliziotti del commissariato Viminale con l'accusa di abusi sessuali ai danni di ragazze ospiti di ostelli della Capitale.

Arrestato

L'uomo, già denunciato a dicembre, è ritenuto autore di diversi episodi di violenze su giovani donne ospiti di ostelli e hotel, nell'area tra via Palestro e via Vicenza. Al 31enne è stata notificata un'ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal Gip di Roma su richiesta della Procura.

La denuncia dello scorso dicembre

Il 15 dicembre 2018, in un ostello di via Vicenza, una turista americana aveva denunciato di essere stata vittima di un tentativo di violenza. I carabinieri della stazione Macao, ispezionata la struttura ricettiva, avevano intercettato e bloccato l'uomo, che aveva tentato di nascondersi chiudendosi in un bagno. Il 31enne era stato denunciato. Lo stesso giorno e nello stesso ostello l'uomo aveva molestato anche un'altra ragazza. A lui sono da imputare fatti analoghi anche all'interno di un'altra struttura ricettiva.