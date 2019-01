La situazione meteo in città

A Roma, in mattinata, sono previste deboli piogge, poi le condizioni meteo migliorano nel pomeriggio e in serata. La temperatura massima registrata sarà di 13°C, la minima di 4°C, lo zero termico si attesterà a 1700m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Est, al pomeriggio moderati e proverranno da Nord-Nordovest. Nessuna allerta meteo presente.

La situazione nel resto del Lazio

Al mattino nuvolosità variabile, più intensa sui settori laziali dove sarà associata a residue piogge, specie su aree centro-meridionali. In giornata rapido rasserenamento sulla Toscana esteso a Umbria e alto Lazio, entro sera a tutto il settore. Temperature in aumento sia al suolo che in quota, nei valori massimi e nei minimi. Venti al mattino moderati da ONO sui mari toscani, da SE su quelli laziali in rapida rotazione e intensificazione a Maestrale ovunque; tesi settentrionali in quota. Mari molto mossi, mossi in Maremma.

La situazione meteo a Frosinone

A Frosinone cieli molto nuvolosi al mattino con deboli piogge. rasserenamenti dal pomeriggio fino a cieli stellati in serata, sono previsti 1.3mm di pioggia. La temperatura massima registrata sarà di 11°C, la minima di 1°C, lo zero termico si attesterà a 1800m. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da direzione variabile, al pomeriggio deboli e proverranno da Ovest-Nordovest. Nessuna allerta meteo presente.

La situazione meteo a Latina

A Latina cieli molto nuvolosi al mattino con deboli piogge. Rasserena rapidamente dal pomeriggio. La temperatura massima registrata sarà di 13°C, la minima di 3°C, lo zero termico si attesterà a 1900m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Est, al pomeriggio moderati e proverranno da Nord-Nordovest. Mare molto mosso. Nessuna allerta meteo presente.

La qualità dell’aria in Lazio

La qualità dell’aria per la giornata di oggi è basso, con un una media giornaliera di particolato sospeso pari a 29,7 µg/m³.