In via Monte Testaccio, a Roma, è divampato un incendio nella notte in un padiglione adibito a dormitorio per senza fissa dimora all'ex Mattatoio. Sul posto i vigili del fuoco e la polizia. Non ci sono feriti, ma è caduta una parte del tetto. Salvati anche cinque cavalli, presenti in una stalla vicina a dove è scoppiato il rogo.