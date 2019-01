Fiamme in palazzo occupato a Roma, nessun ferito

Tanta paura a Roma per un incendio nella notte in un palazzo occupato in viale del Caravaggio, nel quartiere Ardeatino. Secondo quanto si è appreso, le fiamme sono divampate al quarto piano dell'edificio. Sul posto vigili del fuoco e polizia. Lo stabile è stato evacuato. Al momento non risultano feriti. Da accertare ancora le cause del rogo.