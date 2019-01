Roma, in fiamme deposito di abbigliamento: nessun ferito

In fiamme a Roma un magazzino di circa 600 metri quadrati adibito a deposito di capi di abbigliamento. È accaduto durante la notte dell’11 gennaio in via Tavarnelle Val di Pesa, in zona Magliana. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno spento le fiamme, e i carabinieri della stazione Torrino Nord. Ancora da chiarire le cause del rogo, ma per il momento non sarebbero state trovate tracce di un gesto doloso. Non ci sono feriti, mentre i danni sono ancora da quantificare. Sulla vicenda sono in corso le indagini dei carabinieri.