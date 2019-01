Meteo a Roma: le previsioni del weekend

La situazione meteo in città

A Roma bel tempo con sole splendente per l'intera giornata, non sono previste piogge. La temperatura massima registrata sarà di 9°C, la minima di 0°C, lo zero termico si attesterà a 1450m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nord-Nordest, al pomeriggio deboli e proverranno da Nord. Nessuna allerta meteo presente. Domenica cieli molto nuvolosi al mattino con deboli piogge. graduale attenuazione della nuvolosità in giornata fino a cieli sereni in serata, sono previsti 8mm di pioggia.

La situazione nel resto del Lazio

Il tempo si manterrà soleggiato per l'intera giornata, con solo qualche addensamento sui crinali appenninici. Dalla sera aumentano le nubi progressivamente dalla Toscana occidentale, in estensione a Umbria e alto Lazio nella notte. Temperature in ulteriore calo nei valori minimi, intense e diffuse gelate sulle zone interne. Venti deboli di Grecale con locali rinforzi sull'alto Lazio e Maremma e al pomeriggio su litorale romano, da NE anche in quota, in rotazione a NO dalla notte. Mari poco mossi.

La situazione meteo a Viterbo

A Viterbo non sono previste piogge. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 7°C, la minima di -1°C, lo zero termico si attesterà a 1450m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nord-Nordest, al pomeriggio deboli e proverranno da Nord. Nessuna allerta meteo presente. Domenica sono previsti 3mm di pioggia. La temperatura massima registrata sarà di 8°C, la minima di 1°C, lo zero termico si attesterà a 1450m.

La situazione meteo a Latina

A Latina bel tempo con sole splendente per l'intera giornata, non sono previste piogge. La temperatura massima registrata sarà di 8°C, la minima di 0°C, lo zero termico si attesterà a 1300m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nord, al pomeriggio deboli e proverranno da Ovest-Sudovest. Mare poco mosso. Nessuna allerta meteo presente. Domenica cieli molto nuvolosi o coperti al mattino con piogge e rovesci anche temporaleschi, in attenuazione dal pomeriggio. rasserena in serata, sono previsti 17mm di pioggia.

La qualità dell’aria in Lazio

La qualità dell’aria per la giornata di oggi è discreta, con un una media giornaliera di particolato sospeso pari a 13,1 µg/m³.