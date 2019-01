Meteo a Roma: le previsioni di oggi venerdì 11 gennaio

La situazione meteo in città

A Roma cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata, non sono previste piogge. La temperatura massima registrata sarà di 9°C, la minima di 1°C, lo zero termico si attesterà a 1050m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Nord-Nordest, al pomeriggio moderati e proverranno da Nord-Nordest. Nessuna allerta meteo presente.

La situazione nel resto del Lazio

Addensamenti nuvolosi su dorsale centrale, Umbria e Lazio fino al pomeriggio, al mattino anche in Maremma. Tra sera e notte prevalenza di cieli più sereni. Temperature in lieve calo nei minimi e nei massimi. Venti moderati da NNE tra Maremma e alto Lazio, deboli di Grecale altrove con rinforzi serali da NE su Pontino; deboli o moderati tra N e NE in quota. Mari poco mossi sottocosta, anche mossi al largo i bacini laziali.

La situazione meteo a Viterbo

A Viterbo cieli in prevalenza poco o parzialmente nuvolosi per l'intera giornata, non sono previste piogge. La temperatura massima registrata sarà di 5°C, la minima di -2°C, lo zero termico si attesterà a 900m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Nord-Nordest, al pomeriggio moderati e proverranno da Nord-Nordest. Allerte meteo previste: ghiaccio.

La situazione meteo a Latina

A Latina cieli in prevalenza poco o parzialmente nuvolosi per l'intera giornata, non sono previste piogge. La temperatura massima registrata sarà di 9°C, la minima di 1°C, lo zero termico si attesterà a 1150m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nordest, al pomeriggio deboli e proverranno da Nordovest. Mare poco mosso. Nessuna allerta meteo presente.

La qualità dell’aria in Lazio

La qualità dell’aria per la giornata di oggi è buona, con un una media giornaliera di particolato sospeso pari a 6,9 µg/m³.