Roma, va a casa della ex e la picchia: arrestato

A Roma la polizia ha arrestato un ragazzo di 24 anni, originario di Capoverde, perché accusato di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali per aver picchiato la sua ex fidanzata. L'uomo non si rassegnava alla fine della storia d'amore e ieri, in piena notte, ha bussato alla porta della donna che, spaventata, non ha aperto.

L'aggressione

Il 24enne non si è arreso e ha rotto il chiavistello, riuscendo così a entrare in casa, per poi scagliarsi contro l'ex compagna colpendola con calci e pugni. La ragazza è riuscita fuggire con la figlia di due anni ed è stata aiutata da un vicino di casa allarmato dalle sue grida. Nonostante la fuga, il 24enne l'ha raggiunta.

L'arrivo della polizia

Sul posto è intervenuta la polizia, che ha arrestato l'uomo. L'aggressione è soltanto l'ultimo episodio di un escalation di violenze iniziate poco dopo Natale e coincise con la decisione della donna di terminare in maniera definitiva la relazione.