Roma, tribunale: madre Taverna non ha più diritto a casa popolare

Dovrà lasciare la casa popolare in cui abita perché non ne ha più diritto. Il Tribunale civile di Roma ha deciso che la madre di Paola Taverna, vicepresidente del Senato del Movimento 5 Stelle, dovrà andare via dall’abitazione dove vive nel quartiere romano Quarticciolo, all'Alessandrino.

La vicenda

La notizia della pubblicazione del dispositivo della sentenza, la cui udienza di discussione si è celebrata il 9 gennaio, è stata anticipata dai siti di Repubblica e Messaggero. La madre di 80 anni di Paola Taverna, Graziella Bartolucci, si era rivolta al tribunale civile per opporsi all'ordinanza di decadenza, pronunciata perché l'amministrazione aveva ritenuto non avesse più i requisiti per abitare nella casa popolare assegnata.