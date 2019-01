Il leader romano di Forza Nuova, Giuliano Castellino, e quello di Avanguardia Nazionale, Vincenzo Nardulli, sono stati denunciati dalla polizia per l'aggressione denunciata dall'Espresso ai danni di due suoi giornalisti avvenuta ieri al cimitero del Verano a Roma. I due sono accusati di minaccia, lesioni personali e violenza privata. Castellino è stato denunciato anche per la violazione della sorveglianza speciale. Intanto vanno avanti le indagini per identificare gli altri partecipanti alla denunciata aggressione.

L’aggressione

Secondo quanto ricostruito dalla questura, ieri pomeriggio, durante la commemorazione delle vittime di Acca Larentia al mausoleo dei martiri fascisti al cimitero del Verano, organizzata da Forza Nuova e Avanguardia Nazionale, otto persone, tra le quali Castellino e Nardulli, stavano discutendo animatamente con un collaboratore esterno dell'Espresso perché stava riprendendo le fasi della cerimonia. Gli agenti, dopo aver calmato gli animi, hanno quindi accompagnato l'uomo all'esterno del cimitero, per evitare che la situazione potesse degenerare. "Inoltre, a specifica richiesta degli operanti - si legge in una nota della Questura di Roma -, l'uomo dichiarava di non aver subito alcuna minaccia o lesione". In serata, però, lui stesso si è presentato dalla Digos, insieme a un altro giornalista, denunciando la subita aggressione. Inoltre, lo stesso giornalista è stato refertato con tre giorni di prognosi per alcune contusioni.

Forza Nuova, perquisite case

"Stamattina sono state perquisite le nostre case e la Procura ha aperto un'inchiesta contro di noi". Lo ha affermato il leader romano di Forza Nuova, Giuliano Castellino. "L'Espresso racconta balle, Salvini ordina e parte la grande caccia – ha scritto Castellino -. Questa mattina perquisite le nostre case e aperto un provvedimento nei nostri confronti". "Mentre l'Espresso continua a servire chi sfrutta, sfratta e specula, mentre Salvini chiede la galera per i patrioti e i ribelli, noi sabato saremo a Magliana per il diritto alla casa", ha annunciato l'attivista romano rilanciando la manifestazione di sabato alle 16 a piazza de André "contro sfratti e sgomberi".