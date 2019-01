Auto pirata travolge e uccide un senza fissa dimora a Roma

Un senza fissa dimora di 73 anni, italiano, è stato investito e ucciso da un veicolo, il cui guidatore non si è fermato a prestare soccorso. L'incidente mortale è avvenuto intorno alle 5 di mattina di lunedì 7 gennaio a Corso d'Italia, a Roma. L'uomo, che stava portando a spasso il suo cane, è stato travolto in un punto in cui non ci sono strisce pedonali. Il cane è rimasto illeso.

All'arrivo dei soccorsi, il personale del 118 non ha potuto fare altro che costatare il decesso del clochard, che era molto conosciuto in zona. Sul posto, la polizia locale del II Gruppo Sapienza, che sta indagando per risalire al conducente del veicolo anche grazie alle videoregistrazioni delle telecamere.