Roma, principio d'incendio su un bus: non c'erano passeggeri

Questa mattina, a Roma, c'è stato un principio di incendio su un altro autobus. A renderlo noto è Atac, la municipalizzata dei trasporti della Capitale. "Stamattina intorno alle 7.30, per ragioni ancora da chiarire, si è sviluppato un principio di incendio su un bus della linea 338 che, senza passeggeri a bordo, stava percorrendo via della Bufalotta. Il personale Atac ha allertato i vigili del fuoco che sono intervenuti e hanno estinto le fiamme. L'azienda ha avviato gli accertamenti necessari a chiarire le ragioni dell'accaduto. La vettura era in servizio da 17 anni".

Principio d'incendio nella parte posteriore

Il principio di incendio si sarebbe sviluppato nella parte posteriore del mezzo. Lo si apprende dai vigili del fuoco, intervenuti per spegnere le fiamme. Non si registrano feriti. Questo è il secondo caso del 2019, dopo quello del 3 gennaio nel quartiere Tuscolano. Anche in quell'occasione non c'erano stati feriti (LEGGI QUI).

Data ultima modifica 06 gennaio 2019 ore 13:18