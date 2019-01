Fiamme in un appartamento a Roma, nessun ferito

A Roma, ieri sabato 5 gennaio, è divampato un incendio in un appartamento al terzo piano di un palazzo di via don Carlo Gnocchi in zona Boccea. Numerose le chiamate al 112 da parte degli inquilini dello stabile e dei passanti. Sul posto sono subito intervenuti i vigili del fuoco. Nell'incendio non ci sono stati feriti. Solo qualche ora prima, sempre a Roma, si era sviluppato un incendio all’interno di un appartamento di via Giuseppe Ferrari, in zona Piazza Mazzini. Nel rogo è stato danneggiato parte del sottotetto del palazzo, ma non ci sono stati feriti.