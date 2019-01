La situazione meteo in città

A Roma cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi, con transito di velature al pomeriggio, non sono previste piogge. La temperatura massima registrata sarà di 12°C, la minima di 3°C, lo zero termico si attesterà a 1900m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nord-Nordest, al pomeriggio deboli e proverranno da Nord. Nessuna allerta meteo presente.

La situazione nel resto del Lazio

La pressione torna ad aumentare da Ovest, si inseriscono correnti più miti ma anche più umide. Al mattino nuvolosità sparsa sulla medio-bassa Toscana, qualche nebbia sulle valli interne toscane e su quelle umbre. Nel corso del giorno la nuvolosità si estende anche a Umbria e alto Lazio. Altrove contesto soleggiato. Temperature in aumento, specie nei valori massimi con clima più mite, ancora freddo al mattino. Venti deboli di Grecale al mattino, in rotazione da Ovest, settentrionali al suolo. Mari da poco mossi a mossi.

La situazione meteo a Viterbo

A Viterbo cieli in prevalenza sereni, salvo addensamenti pomeridiani, non sono previste piogge. La temperatura massima registrata sarà di 10°C, la minima di 1°C, lo zero termico si attesterà a 1900m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nord, al pomeriggio deboli e proverranno da Nord-Nordovest. Nessuna allerta meteo presente.

La situazione meteo a Frosinone

A Frosinone cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi, con transito di velature al pomeriggio, non sono previste piogge. La temperatura massima registrata sarà di 9°C, la minima di -1°C, lo zero termico si attesterà a 1850m. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da direzione variabile, al pomeriggio deboli e proverranno da Ovest. Allerte meteo previste: ghiaccio.

La qualità dell’aria in Lazio

La qualità dell’aria per la giornata di oggi è bassa, con un una media giornaliera di particolato sospeso pari a 34,6 µg/m³.