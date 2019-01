Incendi, Fiumicino: distrutto bilancione da pesca in zona vecchio faro

Un caratteristico bilancione, capanno da pesca in legno costruito su palafitte, situato a ridosso della zona del vecchio faro di Fiumicino, è stato distrutto da un incendio. Il rogo, a quanto si è appreso, è avvenuto nelle notti scorse, forse in quella di Capodanno, ma è stato reso noto oggi, domenica 6 gennaio, attraverso i social dal collettivo di giovani che ha recuperato ed autogestisce uno dei vecchi bilancioni da pesca.

La denuncia

"L'ennesimo atto vandalico nella zona del vecchio Faro si è concretizzato nella distruzione, a mezzo di incendio doloso, di uno dei bilancioni storici di Fiumicino, in particolare il bilancione accanto al nostro, quello dedicato ai tuffi e autogestito dai ragazzi del quartiere - scrive il Collettivo No Porto -. Un punto di incontro importante che sopperisce alla mancanza di spazi di socialità nel territorio, e che oggi è andato in fumo. Anche come naturale conseguenza del degrado sistematico di tutta l'area del vecchio faro. Atti vandalici che non fermeranno la nostra lotta contro le grandi opere inutili e dannose", conclude il collettivo.

I bilancioni a Fiumicino

Nella zona del vecchio faro a Fiumicino ci sono ancora cinque bilancioni, così chiamati per via della rete da pesca fissa di cui sono dotati, in gergo la "bilancia". Nella zona negli anni scorsi si è arenata, dopo una vicenda giudiziaria, la costruzione del nuovo porto turistico.