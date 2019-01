Epifania, a Fiumicino la Befana arriva su una locomotiva del 1880

La Befana a Fiumicino è arrivata con un mezzo d’eccezione. A sorpresa, la “vecchina” ha fatto il suo ingresso nel borgo Valadier sulla locomotiva del 1880 che dall’8 dicembre scorso, su iniziativa del Comune costiero, spicca nel centro storico, sui vecchi binari riemersi in via Torre Clementina. Ad attenderla, questa mattina, c'erano centinaia di persone. Tanti soprattutto i bambini che hanno preso “d’assalto” il treno, mentre l'antica locomotiva a vapore sbuffava fumo dal suo comignolo, per ricevere i dolci, le caramelle e i gadget distribuiti. L’arrivo della Befana, organizzato dalla Pro Loco, è stato preceduto da spettacoli di animazione, nella cornice di un mercatino di prodotti tipici, lungo il porto canale.

Giornata dell'Epifania sul litorale

A Fiumicino, in occasione dell’Epifania, si è registrato un notevole afflusso di auto di romani che, invogliati dalla gradevole giornata di sole e dalla temperatura non più fredda degli ultimi giorni, ne hanno approfittato per trascorrere la giornata di festa sul litorale, tra passeggiate al porto e sui lungomare di Fiumicino e Fregene, e nei ristoranti. Altri eventi dedicati alla Befana sono previsti nel pomeriggio sul territorio, tra Fiumicino, Ostia, Fregene, Passoscuro e Aranova, mentre presepi viventi sono in programma a Focene e nelle grotte etrusche di Tragliatella.