Incendio in un negozio a Roma: evacuato il palazzo

Un incendio si è sviluppato nella tarda mattinata oggi, venerdì 4 gennaio, all’interno di un negozio di scarpe in via Giuseppe Sirtori, in zona Portuense a Roma. Sul posto sono intervenuti vigili del fuoco e polizia. Non risultano esserci feriti, tuttavia, a scopo precauzionale, l’edificio in cui si trova l’attività commerciale è stato evacuato momentaneamente. Fra le ipotesi al vaglio degli agenti, quella che l’incendio sia divampato a causa di un cortocircuito.