Roma, armato di pistola rapina 44enne del cellulare: arrestato

Un 39enne del Senegal è stato arrestato a Roma perché ritenuto l’autore di una rapina avvenuta il primo dell’anno in via del Pigneto nella Capitale. L’uomo, già noto ai militari per i suoi diversi precedenti per spaccio e furto e sottoposto all'obbligo della presentazione alla polizia giudiziaria con l'accusa di rapina e spaccio di sostanze stupefacenti, è stato fermato dai carabinieri della stazione Roma piazza Dante e dell'8° Reggimento Lazio. Era stato già arrestato due settimane fa, sempre dai carabinieri, per il furto di una bici in via Merulana.

La rapina armato di pistola

L’uomo armato di pistola avrebbe rapinato del cellulare un romano di 44 anni. La vittima, quando ha sporto denuncia, avrebbe fornito ai militari alcuni particolari sul rapinatore: ha raccontato che l’uomo era alto quasi due metri e che era claudicante. Lo ha anche riconosciuto durante la visione delle foto segnaletiche. Durante la perquisizione personale, gli uomini dell’arma hanno trovato e sequestrato sei grammi di marijuana.