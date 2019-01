Roma, aveva aggredito arbitro durante match di Promozione: arrestato

Arrestato un uomo di 34 anni, ritenuto responsabile di aver aggredito a novembre un giovane arbitro durante una partita di calcio di Promozione a Roma. Al termine delle indagini, i carabinieri della Compagnia Montesacro e della Stazione Roma Basilio, sono riusciti a identificare uno degli autori dell'aggressione del 12 novembre ai danni dell’arbitro Riccardo Bernardini. Arrestato in esecuzione di una misura cautelare emessa dal gip di Roma, è accusato di lesioni personali aggravate in concorso, minaccia aggravata, lancio di materiale pericoloso, scavalcamento e invasione di campo in occasioni di manifestazioni sportive.

L’aggressione

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, l'uomo, al termine dell'incontro disputato tra le squadre Virtus Olympia Roma San Basilio e Atletico Torrenova 1986, insieme ad un'altra persona in via di identificazione, sarebbe riuscito a intrufolarsi nell'area spogliatoi destinata ai direttori di gara dove avrebbe aggredito l'arbitro. La vittima, un giovane di 24 anni, ha riportato lesioni giudicate guaribili in 60 giorni per un trauma cranico con perdita di conoscenza.

Si cerca il secondo responsabile

Le testimonianze raccolte e l'analisi degli impianti di videosorveglianza, presenti nella zona dove si trova l'impianto sportivo, hanno consentito ai carabinieri di individuare l'uomo che ora si trova ora agli arresti domiciliari in attesa di processo. I carabinieri sono ancora a lavoro per rintracciare il secondo aggressore.