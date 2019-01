La situazione meteo in città

A Roma cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi, con transito di velature al pomeriggio, non sono previste piogge. La temperatura massima registrata sarà di 7°C, la minima di -1°C, lo zero termico si attesterà a 750m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nord, al pomeriggio moderati e proverranno da Nord. Nessuna allerta meteo presente.

La situazione nel resto del Lazio

Tempo in prevalenza soleggiato salvo addensamenti nuvolosi che interessano la dorsale umbra e laziale e zone adiacenti, almeno fino al pomeriggio. Temperature in ulteriore calo nei minimi con valori diffusamente sottozero, massime stazionarie o in lieve ripresa sulle coste. Venti deboli nord-orientali su Toscana, Umbria e alto Lazio, ancora moderati da NNE su medio basso Lazio; tesi settentrionali in quota. Mari poco mossi o quasi calmi i bacini toscani, mossi o molto mossi al largo i bacini laziali.

La situazione meteo a Viterbo

A Viterbo cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata, non sono previste piogge. La temperatura massima registrata sarà di 3°C, la minima di -4°C, lo zero termico si attesterà a 750m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nord, al pomeriggio moderati e proverranno da Nord. Allerte meteo previste: ghiaccio.

La situazione meteo a Frosinone

A Frosinone nubi sparse alternate a schiarite al mattino, con tendenza a graduale attenuazione della nuvolosità fino a cieli sereni in serata, non sono previste piogge. La temperatura massima registrata sarà di 3°C, la minima di -4°C, lo zero termico si attesterà a 750m. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da Nord, al pomeriggio deboli e proverranno da Nord. Allerte meteo previste: ghiaccio.

La qualità dell’aria in Lazio

La qualità dell’aria per la giornata di oggi è buona, con un una media giornaliera di particolato sospeso pari a 5,6 µg/m³.