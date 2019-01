Roma, colpisce 23enne con un pugno al volto e lo rapina del cellulare

Ha avvicinato alle spalle un 23enne originario della Repubblica Dominicana e lo ha colpito al volto con un violento pugno per poi rapinarlo dello smartphone che stava utilizzando. L’aggressione è avvenuta in un angolo buio di via Turati, in zona Termini a Roma. L’aggressore, un 25enne del Gambia senza fissa dimora e con precedenti, è stato arrestato dai carabinieri della stazione Piazza Dante e della compagnia Speciale di Roma. È stato portato e trattenuto in caserma, in attesa del rito direttissimo.

L’intervento dei carabinieri

In aiuto del 23enne, che ha rincorso e cercato di trattenere per un breve tratto di strada il rapinatore, sono intervenuti gli uomini dell’Arma, che transitavano in quel momento. I militari hanno bloccato il 25enne all’incrocio con via Cattaneo. La refurtiva è stata recuperata e restituita al ragazzo dominicano che è stato, poi, medicato al pronto soccorso dell’ospedale San Giovanni per una ferita lacerocontusa allo zigomo e una contusione al braccio destro, guaribili in 10 giorni.