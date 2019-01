La situazione meteo in città

A Roma bel tempo con sole splendente per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 6°C, la minima di -1°C, lo zero termico si attesterà a 650m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Nord, al pomeriggio moderati e proverranno da Nord.

La situazione nel resto del Lazio

Locali addensamenti al mattino e sul finire di giornata risultano probabili a ridosso dei crinali appenninici orientali ove sarà probabile del debole nevischio. Temperature minime in netto e sensibile calo, specie nottetempo. Massime anch'esse in netto calo. Venti sino a forti da NE al pomeriggio tra Umbria, bassa Toscana e Lazio settentrionale, moderati altrove; tra moderati e tesi da NE in quota. Mari sino a mossi sotto costa i bacini laziali.

La situazione meteo a Viterbo

A Viterbo bel tempo con sole splendente per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 4°C, la minima di -3°C, lo zero termico si attesterà a 650m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Nord, al pomeriggio moderati e proverranno da Nord-Nordest.

La situazione meteo a Latina

A Latina bel tempo con sole splendente per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 7°C, la minima di 0°C, lo zero termico si attesterà a 700m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Nord, al pomeriggio moderati e proverranno da Nord. Mare mosso.

La qualità dell’aria in Lazio

La qualità dell’aria per la giornata di oggi è buona, con un una media giornaliera di particolato sospeso pari a 4,4 µg/m³.