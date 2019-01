La situazione meteo in città

A Roma molte nubi in graduale dissoluzione diurna fino a cieli sereni in serata, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 12°C, la minima di 4°C. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nordest, al pomeriggio deboli e proverranno da Nord.

La situazione nel resto del Lazio

Entro sera giungerà aria gelida dalla Scandinavia che riuscirà a convogliare masse d'aria fredde sui versanti tirrenici. Al mattino nubi medio-basse piuttosto estese su gran parte delle regioni con qualche occasionale fenomeno di difficile localizzazione. Dal pomeriggio ampie schiarite sui settori occidentali, temporanei addensamenti sulla dorsale che andranno localmente intensificandosi dalla notte con nevischio sui crinali umbri e laziali più esposti. Temperature stazionarie o in lieve calo nei minimi, in lieve calo nei massimi, ma in successivo brusco calo dalla serata a partire dalla montagna. Venti inizialmente deboli, ma in netto rinforzo dal pomeriggio, ovunque dalla sera fino a forti su coste, mari e arcipelago. Mari da mossi ad agitati dalla sera al largo.

La situazione meteo a Viterbo

A Viterbo molte nubi in rapida dissoluzione diurna fino a cieli sereni, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 9°C, la minima di 1°C. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da Sud-Sudovest, al pomeriggio tesi e proverranno da Nord-Nordest.

La situazione meteo a Latina

A Latina nubi sparse alternate a schiarite al mattino, con tendenza a graduale attenuazione della nuvolosità fino a cieli sereni in serata, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 11°C, la minima di 4°C. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nord, al pomeriggio deboli e proverranno da Nord-Nordovest. Mare poco mosso.

La qualità dell’aria in Lazio

La qualità dell’aria per la giornata di oggi è discreta, con un una media giornaliera di particolato sospeso pari a 26,4 µg/m³.