Epifania a Fiumicino: feste, falò e presepi viventi

A Fiumicino e dintorni sono molti gli appuntamenti per l'Epifania tra feste, falò, tradizioni popolari e presepi viventi. Venerdì 4 gennaio (ore 16) è in programma La Strega Rossella alla Casa della Partecipazione in via del Buttero a Maccarese. Il giorno dopo, sempre a Maccarese, andrà va in scena Upside Down Christmas, uno spettacolo teatrale a cura della Biblioteca dei Piccoli e Traccedarte.

Gli altri appuntamenti

Alle ore 18 al Campo sportivo della Chiesa di S. Antonio a Maccarese ci sarà il tradizionale Rogo della Vecia, secondo le antiche tradizioni dei contadini venete. Quattro appuntamenti il 6 gennaio, giorno dell'Epifania: a Fiumicino, in via di Torre Clementina, si terrà la ventiduesima edizione della Festa della Befana a cura della Pro Loco: in programma animazione per i più piccoli e l’arrivo della Befana che distribuirà dolci a tutti i bambini. A Fregene dalle ore 13 alle 19 in largo Riva Trigoso quindicesima edizione della Festa della Befana a cura di Vivere Fregene tra baby mercatini, scambi di giocattoli, arrivo dei Re Magi, animazione e teatrino, arrivo della Befana, musica e balli.

La festa della Befana

Nella Parrocchia di San Antonio a Maccarese si terrà la Festa della Befana. Alle 17 è in programma la Santa Messa, mentre intorno alle 18.30 andrà in scena il falò della Befana. Infine, il suggestivo Presepe vivente alle grotte etrusche delle Pertucce.