Roma, controlli a Capodanno: quattro arresti a San Lorenzo

È di quattro persone arrestate, quattro denunciate e due segnalate per il 'Daspo urbano' il bilancio dei controlli effettuati dai carabinieri nella notte di Capodanno nel quartiere San Lorenzo a Roma. I militari della compagnia Piazza Dante hanno arrestato tre cittadini nordafricani, due cittadini marocchini di 35 e 27 anni e uno del Gambia, tutti ricercati perché raggiunti da provvedimenti restrittivi emessi dal Tribunale di Roma.

Arresti e denunce per droga

Un giovane di 22 anni del Gambia è stato arrestato dopo aver venduto una dose di marijuana a un giovane acquirente, identificato e segnalato al prefetto. Altri tre cittadini del Gambia sono stati denunciati perché trovati in possesso di alcune dosi di marijuana e di eroina. Altri due sono stati proposti per il ‘Daspo urbano’ perché, già in precedenza arrestati e condannati definitivamente per spaccio di droga, sono stati sorpresi a ridosso di esercizi commerciali del quartiere. Durante il servizio i carabinieri hanno identificato in tutto 68 persone.