La situazione meteo in città

A Roma cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 11°C, la minima di 3°C, lo zero termico si attesterà a 2250m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nord, al pomeriggio deboli e proverranno da Nord.

La situazione nel resto del Lazio

Un nucleo di aria fredda di estrazione artico-continentale si posiziona sul Sud Italia. Condizioni atmosferiche sulle centrali tirreniche che rimarranno comunque ancora stabili e soleggiate per tutto l'arco della giornata, anche grazie ad una ventilazione di Grecale soffierà in maniera sostenuta. Temperature minime al suolo in calo nottetempo in quota in calo sul basso Lazio, massime in calo specie in quota dove si avvertirà con maggior vigore. Venti sino a moderati con rinforzi sino a localmente forti su coste, viterbese, mari e arcipelago. Mari mossi o molto mossi la largo, moto ondoso in attenuazione progressiva dalle coste.

La situazione meteo a Viterbo

A Viterbo cieli in prevalenza poco nuvolosi per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 8°C, la minima di 1°C, lo zero termico si attesterà a 2350m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Nord-Nordest, al pomeriggio moderati e proverranno da Nord-Nordest.

La situazione meteo a Latina

A Latina cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 11°C, la minima di 3°C, lo zero termico si attesterà a 2150m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nord, al pomeriggio deboli e proverranno da Ovest-Nordovest. Mare poco mosso.

La qualità dell’aria nel Lazio

La qualità dell’aria per la giornata di oggi è discreta, con un una media giornaliera di particolato sospeso pari a 12,4 µg/m³.