Fiumicino, Capodanno: spenti due incendi causati dai botti

Le squadre della Protezione civile di Fiumicino sono dovute intervenire dopo la mezzanotte per spegnere due incendi scoppiati nella boscaglia, probabilmente causati da scoppi di petardi. Il primo intervento, avvenuto attorno alla 1.30 di notte, ha visto la Protezione civile impegnata a spegnere un rogo divampato in un'area boschiva a ridosso di viale di Focene, i soccorritori sono riusciti ad evitare che le fiamme si estendessero nella zona limitrofa di Macchiagrande. Il rogo è stato domato in circa 40 minuti. Un secondo intervento si è invece svolto in via Redipuglia, nella zona di Isola Sacra.