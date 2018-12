Si indaga per risalire al gruppo di ragazzi incappucciati che nella notte tra giovedì 13 e venerdì 14 dicembre, dopo la partita Lazio-Eintracht, hanno aggredito a Trastevere prima un tifoso tedesco con delle mazze e poi i carabinieri intervenuti in soccorso del ragazzo.

Il video che ha ripreso l'aggressione

I militari , impegnati in un servizio di pattugliamento nel quartiere romano, hanno soccorso il tifoso tedesco, caduto a terra. In un video, diventato virale, uno degli agenti viene insultato e bersagliato dal lancio di bottiglie. Il carabiniere impugna la pistola ma non spara, e alla fine dell'aggressione riporta una lieve ferita alla testa.

Le parole della ministra della Difesa

La ministra della Difesa Elisabetta Trenta ha riferito di aver chiamato il carabiniere aggredito, per esprimergli la vicinanza del Governo rispetto a quanto accaduto. La ministra ha commentato la vicenda con un post su Facebook: "Ho appena visto questo video: un nostro carabiniere aggredito in pieno centro, a Roma, da un gruppo di uomini incappucciati che gli lanciano contro una bottiglia colpendolo alla testa. L'ho appena sentito per telefono - scrive Trenta -, gli ho espresso la mia vicinanza e quella di tutto il governo, a lui e all'Arma dei Carabinieri. L'ho ringraziato per la lucidità mostrata durante l'intervento e l'ho invitato al Ministero della Difesa per dirgli personalmente grazie, a nome del Paese. Quanto ai balordi che lo hanno aggredito, pagheranno", conclude la ministra.

Data ultima modifica 16 dicembre 2018 ore 14:49