Hiv, contagiò donne: parte civile "Una storia di violenza"

Al processo a Valentino Talluto, è intervenuta l'avvocato, Irma Conti, per la maggior parte delle vittime costituite parti civili, alcune delle quali presenti in aula. "Ci sono 33 vittime, tutte giovani che avranno la loro vita segnata da questo Aids che alberga in loro. È una storia di violenza incredibile, senza una ragione, senza una motivazione. Solo un unico obiettivo: la volontà di contagiare".

Poi, ha proseguito: "Questo procedimento nasce da una denuncia ma l'imputato, dopo il suo interrogatorio in procura, ha continuato a conquistare queste ragazze. Ha protetto la sua fidanzata, ma ha contagiato le altre, tranne 20 miracolate che hanno scansato il virus. C'è prova provata della sua consapevolezza, del dolo". Tutti gli elementi accusatori indicati hanno accomunato gli interventi delle parti civile. In più si sono soffermati sulla sofferenza patita dalle ragazze e su come questa vicenda abbia cambiato completamente la loro vita.