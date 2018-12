La situazione meteo in città

A Roma bel tempo con sole splendente per l'intera giornata, non sono previste piogge. In serata e nella notte nubi sparse con ampie schiarite. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 12°C, la minima di 3°C, lo zero termico si attesterà a 1600m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nord-Nordest, al pomeriggio assenti o deboli e proverranno da direzione variabile.

Le previsioni meteo nel resto del Lazio

Una massa d'aria artica interessa l'Europa centrale e orientale, ma entro fine giornata tenderà a coinvolgere maggiormente anche la Penisola italiana. I cieli si manterranno sereni praticamente ovunque fino al pomeriggio. In serata nubi in aumento a partire dalle coste tirreniche. Le temperature subiranno un calo nei minimi e nei massimi, con gelate nelle vallate interne. Mari mossi ma in attenuazione.

La situazione meteo a Frosinone

A Frosinone bel tempo con sole splendente per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata, la temperatura massima registrata sarà di 10°C, la minima di 1°C, lo zero termico si attesterà a 1600m. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da direzione variabile, al pomeriggio deboli e proverranno da Ovest-Sudovest.

La situazione meteo a Rieti

A Rieti giornata soleggiata senza piogge. La notte cieli poco nuvolosi. Durante la giornata, la temperatura massima registrata sarà di 10°C, la minima di -1°C, lo zero termico si attesterà a 1600m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Est-Nordest, al pomeriggio deboli e proverranno da Ovest-Nordovest. Allerte meteo previste: ghiaccio.

La qualità dell’aria nel Lazio

Nelle città del Lazio la qualità dell’aria per la giornata di oggi, martedì 11 dicembre, risulta discreta.