Rieti, domani i funerali del pompiere morto in esplosione distributore

Si svolgeranno domani 11 dicembre alle 11.30, nella cattedrale di Santa Maria Assunta a Rieti, i funerali del vigile del fuoco Stefano Colasanti, morto in seguito all'esplosione avvenuta il 5 dicembre scorso nell'area di servizio Ip di Borgo Quinzio (Rieti). Moltissime le persone che stanno rendendo omaggio da questa mattina al feretro del pompiere, nella camera ardente allestita nella sede del comando provinciale dei vigili del fuoco di Rieti.

Le esequie

Domattina il corteo funebre lascerà la caserma di via Sacchetti Sassetti alle 10, e raggiungerà la cattedrale attraversando diverse strade della città: via Salaria, via Porta Romana, via Roma, Piazza Vittorio Emanuele II, via Cintia e infine piazza Cesare Battisti. Il feretro, avvolto nel tricolore, sarà trasportato su un'autoscala dei vigili del fuoco, scortata da altri mezzi. Nel capoluogo di provincia sarà lutto cittadino. Le esequie saranno trasmesse in diretta streaming sul sito nazionale dei vigili del fuoco.