Fiumicino, all'aeroporto brani popolari natalizi diretti da Sparagna

"Verso la Chiarastella, canti e balli della tradizione popolare del Natale": è stato il tema dell'esibizione che si è svolta questa mattina all'aeroporto di Fiumicino. Il concerto, organizzato da Aeroporti di Roma in collaborazione con l'Auditorium Parco della musica, è stato diretto dal maestro Ambrogio Sparagna, direttore dell'Orchestra Popolare Italiana dello stesso Auditorium.

L'esibizione

L'esibizione, svoltasi con altri due solisti e tre ballerine, è stata eseguita dal Maestro, uno dei più importanti musicisti della musica popolare europea, all'interno dell'Avancorpo del molo "E" dello scalo romano, alla presenza di numerosi passeggeri in transito, rimasti entusiasti per la performance musicale. Il concerto rientra in una serie di iniziative di Aeroporti di Roma, volte a migliorare la qualità della permanenza dei viaggiatori nel maggiore scalo aereo italiano.

I brani eseguiti

Durante il mini-concerto gli artisti, suonando strumenti popolari come la zampogna, l'armonica e la ghironda, hanno eseguito brani popolari come "Luci alla strada", di Ambrogio Sparagna, tratto dall'album "L'avvenuta profezia - Viaggi nelle Pastorali e nei repertori del Natale".

Le dichiarazioni di Sparagna

"Suonare in una location come l'aeroporto? È sempre un grande piacere per noi artisti, abituati ad esibirci anche in strada - ha spiegato Sparagna -. Così in un luogo affollato di gente come l'aeroporto genera comunque stupore, che si prova a prescindere dal luogo, sia quando si suona sia quando si ascolta la musica".