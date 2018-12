La situazione meteo in città

A Roma cieli sereni o poco nuvolosi al mattino, con nubi in aumento fino a cieli molto nuvolosi e deboli piogge nel pomeriggio. Ampie schiarite in serata, sono previsti 2mm di pioggia. La temperatura massima registrata sarà di 17°C, la minima di 6°C, lo zero termico si attesterà a 3100m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Est, al pomeriggio moderati e proverranno da Sud-Sudovest. Nessuna allerta meteo presente.

La situazione nel resto del Lazio

Temporaneo richiamo di correnti occidentale che determineranno rapida instabilità in movimento dalla Toscana verso Umbria e Lazio entro sera. Un contesto di variabilità dove non mancheranno anche spazi soleggiati, specie sui settori laziali. Temperature minime in calo, massime in lieve aumento sulle coste. Venti sino a forti da Ponente con rinforzi su coste e mari in rotazione a Maestrale dalla sera. tesi o forti da NW in quota. Mari agitati o molto agitati, sino a molto grossi al largo. Possibili mareggiate nei tratti esposti.

La situazione meteo a Latina

A Latina cieli sereni o poco nuvolosi al mattino, con nubi in aumento fino a cieli molto nuvolosi e deboli piogge nel pomeriggio. schiarite in serata, sono previsti 2mm di pioggia. La temperatura massima registrata sarà di 15°C, la minima di 7°C, lo zero termico si attesterà a 3100m. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da Est-Nordest, al pomeriggio deboli e proverranno da Ovest-Sudovest. Mare molto mosso. Nessuna allerta meteo presente.

La situazione meteo a Frosinone

A Frosinone cieli sereni o poco nuvolosi al mattino, con nubi in aumento fino a cieli molto nuvolosi e deboli piogge nel pomeriggio. Schiarite in serata, sono previsti 3mm di pioggia. La temperatura massima registrata sarà di 12°C, la minima di 2°C, lo zero termico si attesterà a 3100m. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da direzione variabile, al pomeriggio assenti o deboli e proverranno da direzione variabile. Nessuna allerta meteo presente.

La qualità dell’aria in Lazio

La qualità dell’aria per la giornata di oggi è bassa, con un una media giornaliera di particolato sospeso pari a 21,5 µg/m³.